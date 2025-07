Quinto round a Jalmicco, successi per Stefanutti e Pivetti

Un nuovo assolo da parte di Fabio Stefanutti (Atletica Buja) ed Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine). I due atleti hanno portato a casa il successo alle “Strade bianche” di Jalmicco, quinta tappa del Trofeo Friuli e gara di country trail svoltasi sulla distanza di 7,8 km grazie alla Jalmicco Corse. In un percorso off-road, partito da via Oberdan a Palmanova, i due podisti hanno tagliato il traguardo rispettivamente con il tempo di 28’08’’ e 33’12’’. Stefanutti ha calato il pokerissimo: per lui si è trattata infatti della quinta affermazione consecutiva, per Pivetti la quarta. Entrambi hanno anche svettato nella gara assoluta, aperta cioè anche a chi non è iscritto al Trofeo Friuli.

A tal proposito, l’alfiere dell’Atletica Buja si è messo alle spalle Matteo Fantin (Atletica San Biagio), secondo in 28’16’’ e Federico Zamò (Atletica Monfalcone), terzo in 28’35’’. Tra i partecipanti al Trofeo la seconda posizione è stata invece appannaggio di Matteo Monai, la terza di Gianni Bellina (rispettivamente tesserati per Piani di Vas e Prealpi Giulie). Tra le donne Pivetti ha staccato Giulia Trombetta (Prealpi Giulie), medaglia d’argento con il crono di 33’37’’ ed Erika Venturini (Keep Moving), bronzo in 34’45’’. Entrambe fanno parte del Trofeo Friuli.

Alla gara hanno partecipato complessivamente 251 runner, di cui 228 iscritti al circuito (allestito dal Comitato provinciale Fidal di Udine) e 23 “giornalieri”. Il prossimo round, il sesto, è in programma domenica 13 luglio a Lignano con il “Lignano 1,5 k”, gara di 1500 metri che si svolge in pista allo stadio Teghil e che accompagna il meeting “Sport e solidarietà” allestito dalla Nuova Atletica dal Friuli.

Il Trofeo Friuli è un circuito aperto a tutti i podisti che fanno parte delle categorie Fidal assolute e master, i possessori di Run Card e i tesserati degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Fidal.

Il podio assoluto delle gare. Uomini: 1) Fabio Stefanutti (Atletica Buja) 28’08’’; 2) Matteo Fantin (Atletica San Biagio) 28’16’’; 3) Federico Zamò (Atletica Monfalcone) 28’35’’. Donne: 1) Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine) 33’12’’; 2) Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) 33’37’’; 3) Erika Venturini (Keep Moving) 34’45’’.

I vincitori delle singole categorie del Trofeo Friuli. Uomini; Seniores: Matteo Monai (Piani di Vas); Sm35: Michael De Cecco (Triathlon Lignano Sabbiadoro); Sm40: Fabio Stefanutti (Atletica Buja); Sm45: Paolo Krakel (Prealpi Giulie); Sm50: Marco Segrado (Aldo Moro Paluzza); Sm55: Andrea Sgobino (Chiarcosso Help Haiti); Sm60: Vittorio Gressani (Libertas Tolmezzo); Sm65: Massimo Vuerich (Libertas Udine); Sm70: Maurizio Zamaro (Jalmicco Corse); Sm75: Sandro Urli (Atletica Edil Market Sandrin).

Donne, seniores: Giulia Trombetta (Prealpi Giulie); Sf35: Erika Venturini (Keep Moving); Sf40: Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine); Sf45: Micaela Bonessi (Keep Moving); Sf50: Viviana Pizzolitto (Gp Livenza Sacile); Sf55: Eva Vignandel (Fiamme Cremisi); Sf60: Francesca Gorassini (Gp Livenza Sacile), Sf65: Nelly Calzi (Trieste Atletica); Sf70: Margherita Zandigiacomo (Gs Aquile Friulane).