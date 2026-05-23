Redivo da sogno: 48 punti e Cividale fa 1-1 con Rimini

L’abbraccio in campo tra il presidente Davide Micalich e Lucio Redivo, strepitoso trascinatore delle Eagles, suggella gara 2 della semifinale play off di A2 tra Ueb Cividale e Rimini. Al Palagesteco finisce 85-69 per i ducali, con 48 punti che portano la firma dell’argentino.

Le aquile pareggiano i conti e preparano le valige per Rimini forti dell’1-1 dopo le due gare disputate con il fattore campo a favore.

Gara 3 e 4 si giocheranno al PalaFlaminio, martedì 26 e giovedì 28 alle 20.45. Eventuale gara 5 si disputerà al Palagesteco domenica 31 Maggio alle 17.44.

Tornando a gara 2, Pillastrini ha impiegato per qualche minuto Cosimo Costi, reduce dal trauma alla coscia rimediato contro Rieti. È rimasto in panchina Freeman, che per una borsite al tallone non ha toccato palla in semifinale. I primi due quarti si giocano punto su punto. Dopo l’intervallo, Redivo spicca il volo e nessuno riesce più a trattenerlo. Al suo attivo sei triple su nove.

La partita sarà trasmessa su Telefriuli alle 20.30.