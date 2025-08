Roberti: “San Luigi pietra miliare dello sport regionale”

Una festa per l’intero Friuli Venezia Giulia. Ha descritto così l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti il ritorno del San Luigi in serie D intervenendo alla presentazione ufficiale del club vincitore dello scorso campionato di Eccellenza. Una presenza, quella dei biancoverdi nel torneo interregionale alle porte, che è un vanto non solo per la città di Trieste, ma per tutta la regione.

Nel corso del momento di ritrovo, è stato ricordato come l’amministrazione Fedriga abbia investito oltre 400mila euro per l’adeguamento del campo della società presieduta da Ezio Peruzzo.

ll San Luigi, oltre alla soddisfazione del ritorno in serie D, in questi mesi ha potuto fregiarsi di una nuova importante collaborazione: dallo scorso 1 luglio infatti la realtà triestina è entrata a far parte delle Juventus Academy in Italia.