Sabato di amichevoli per Apu e Ueb

È stato un sabato di gare, in questo caso amichevoli, anche per le squadre friulane della palla a spicchi di Serie A e A2.

Ad aprire il pomeriggio è spettato all’APU Udine che a Gonars ha affrontato e vinto per 101 a 86 il primo test match stagionale contro Mestre.

Bianconeri privi del Playmaker Sisko e della stella Valentine, ma sempre in conduzione del punteggio e del ritmo della partita, con Battel a risultare il principale protagonista: 22 punti per lui e il premio di MVP.

Parallelamente al “Pala Taliercio” di Mestre, la UEB Cividale ha chiuso i suoi 3 giorni di ritiro facendo visita ai vice campioni d’Italia della Reyer Venezia, in un match vinto dai lagunari per 83-78.

Dopo un primo quarto convincente, terminato in vantaggio di 7 lunghezze, le Eagles hanno sbandato nel successivo, vedendosi rimontate e superate.

Migliori le risposte ottenute dallo staff nelle due ultime frazioni, in un testa a testa con i veneti nel quale Ferrari si è distinto come top scorer, grazie a 17 punti personali messi a referto.