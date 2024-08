Salto con l’asta in villa Manin, definito il cast

E’ tutto pronto per la quarta edizione di “Salto con l’asta in Villa Manin”, evento dedicato esclusivamente a una delle discipline più spettacolari dell’atletica leggera. L’Atletica 2000, organizzatore della kermesse, ha definito il cast che sabato 31 agosto popolerà la tenuta di Passariano. La giornata si aprirà alle 10 con le gare riservate alle categorie giovanili e si chiuderà alle 22 al termine dell’esibizione dei big delle categorie femminili e maschili. Complessivamente saranno coinvolti circa ottanta atleti.

Tra gli uomini sarà lotta ad alta quota tra Juan Luis Bravo (classe 2003) e Riccardo Klotz (’99), vale a dire tra il vice-campione nazionale spagnolo under 23 e il sette volte campione nazionale austriaco: i due vantano un primato personale di 5,55 e 5,65, con Bravo, già più volte protagonista con la selezione giovanile iberica, che si è fatto apprezzare per una bella progressione compiuta negli ultimi anni (95 centimetri di miglioramento dal 2020 a oggi). In pedana anche tre astisti con un personale oltre i 5,00, ossia Mattia Beda (Nissolino Sport, 5,06), Lorenzo Candiotto (Fiamme Oro Padova, 5,10) e Matteo Miani (Assindustria Sport, 5,32). A tenere alto il nome del Friuli il campione italiano U23 di decathlon Alberto Nonino (Malignani, 4,82 di personale) e l’under 18 dell’Atletica 2000 Filippo Tiburzio (4,21). Le stelle della categoria maschile saranno attese in pedana attorno alle 20.30 in una giornata che comincia al mattino col primo gruppo di saltatori appartenenti alle categorie giovanili (misure d’accredito sino a 3,15). A seguire, dalle 14 in poi, gli atleti che vantano un primato stagionale che va da 3,16 a 3,90. Dalle 17 il terzo gruppo di specialisti, che racchiude gli astisti capaci quest’anno di salire oltre i 3,91. Attese in questa parte di gara le migliori interpreti della categoria femminile, tra cui Giada Pozzato (Atletica Brescia), under 23 capace nel 2024 di 4,25 ma con un personale di 4,30.

Inserito nella calendario internazionale della World Athletics, “Salto con l’asta in Villa Manin” prevede anche il corso di avvicinamento al salto con l’asta riservato ai ragazzi di scuole elementari e medie (“Just Jump”, dalle 16 alle 18). Si tratta del primo passo verso una disciplina molto tecnica, che richiede molto tempo prima di essere padroneggiata. In parallelo tante altre iniziative, con lo sport come denominatore comune, ma non solo. Nell’area delle barchesse tonde, poi, saranno allestiti un campo da rugby (in dimensione ridotta) e uno da pallavolo, dove si svolgeranno dei tornei giovanili. Spazio anche alla cultura con la mostra dedicata alle opere di Andrea Dalla Costa, pittore, fotografo e designatore. Un artista i cui lavori sono stati ospitati anche dalla Biennale di Venezia.

Il “Salto con l’asta in villa Manin” fa parte della seconda edizione di “Vola alto con lo sport”. Il progetto, voluto dal Coni Fvg e finanziato dalla Regione, tramite eventi sportivi (come gli Open Day), laboratori, mostre e incontri ha come obiettivo di portare alla luce tra i giovani i valori che soprattutto lo sport può trasmettere. Da ricordare che nel corso della giornata di sabato 31 agosto non mancheranno le aree ristoro così come la musica grazie a un dj set.