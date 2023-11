San Daniele 33038: beneficenza e campioni alla festa per il 5° anniversario

Festa grande alla pizzeria Melba di San Daniele, sede dell’Udinese Club ‘33038‘: nel novembre 2018, proprio lì, si festeggiava la nascita di un nuovo Udinese Club. Ancora lì, ieri sera, in 115 tifosi appartenenti a cinque club (Tarcento, Friuli, Templari, Amaro, Rive d’Arcano) oltre a quello ospitante, hanno celebrato il quinto compleanno del sodalizio. Una serata tra sport e beneficenza, con il Consigliere regionale Edy Morandini e l’assessore allo sport e turismo di San Daniele Silvano Pilosioche hanno premiato quattro campioni del FVG come Giada Andreutti (bob), Erica Buratto (nuoto), Linda Flabbiano (pattinaggio a rotelle) e Lorenzo Macoritto (motocross). Una serata in cui il filo conduttore è stata la passione per l’Udinese ma che in primo piano aveva la beneficenza: il ricavato della lotteria organizzata grazie all’importante supporto di diversi sponsor, sarà infatti devoluto all’Associazione Amici di Borgo Sacco che, unitamente al ricavato della castagnata che si terrà domenica 19 novembre nella Loggia della Guarneriana, lo impiegherà per l’acquisto di attrezzatura presso la Pediatria dell’Ospedale di San Daniele. Intanto, nella serata di festa, il grazie di tutti è andato ai tre ideatori dell’appuntamento: l’attuale presidente del Club ‘33038’ Giovanni, il suo predecessore Marco e l’infaticabile ‘anima’ Dimitri. GUARDA IL VIDEO