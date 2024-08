Sanchez, arrivederci al ‘Friuli’ in autunno

Niente Lazio per Alexis Sanchez, finito ko in allenamento. Il rientro del cileno non avverrà prima di tre settimane e il suo debutto bis al ‘Friuli’ in campionato potrebbe slittare fino al 29 settembre, quando a Udine arriverà la sua ex squadra, l’Inter.

Non inizia nel migliore dei modi la seconda avventura di Alexis Sanchez all’Udinese: il cileno vede slittare il suo debutto bis a causa di un problema fisico rimediato in allenamento. La conferma, dopo le voci diffuse in mattinata, è arrivata dalla società friulana che ha emesso un comunicato che parla di “lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra” spiegando che sono necessari “ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”. Un quadro clinico, quindi, soggetto a nuove valutazioni ma che al momento fa presupporre uno stop di circa 21 giorni. Il Nino, quindi, oltre alla gara con la Lazio, salterà il successivo impegno casalingo con il neopromosso Como e tornerà in campo solo dopo la sosta dell’8 settembre, quindi in occasione della trasferta a Parma o della successiva a Roma. Il suo esordio al ‘Friuli’, tanto atteso dalla piazza che già sperava di vederlo in campo sabato, dovrebbe avvenire con un mese di ritardo rispetto alle previsioni pre Bologna di Runjaic, ovvero per l’impegno di Coppa Italia del 25 settembre con la Salernitana o il terzo turno casalingo stagionale, la sfida del 29 settembre contro la sua ex squadra, l’Inter. Per un incontro che si preannuncia comunque dalle grandi emozioni. GUARDA IL VIDEO