Sanchez bis, il sogno diventa realtà

Il tira e molla su Alexis Sanchez all’Udinese ha riservato un lieto fine che fa sognare la piazza bianconera. Il Nino Maravilla ieri ha chiamato Gino Pozzo, con cui di fatto è sempre rimasto in contatto, per manifestargli la sua volontà di tornare a Udine 13 anni dopo aver lasciato il capoluogo friulano per il Barcellona. Una scelta di cuore, la sua, dopo aver preso atto delle difficoltà nel trovare una squadra che potesse permettergli di giocare ancora la Champions. In Friuli l’attaccante cileno è tornato spesso, nel corso degli anni, per ritrovare amici e seguire da vicino l’azienda vinicola rilevata sui colli orientali. Ma prima d’ora mai era stata presa in considerazione la possibilità di un suo ritorno da calciatore. Lo stato di svincolato dopo il termine della sua storia all’Inter ha invece aperto ad una possibilità che ha da subito rianimato la piazza bianconera. Infatti, il legame tra il Nino e i friulani è sempre stato forte e la speranza di vederlo indossare di nuovo il bianconero dell’Udinese è rimasta nei cuori della tifoseria che ora aspetta con ansia il suo ritorno.

Il conto alla rovescia è già partito: entro il fine settimana dovrebbero essere limati i dettagli del contratto, che dovrebbe essere biennale e la speranza è di ritrovarlo sul palco in Piazza Libertà martedì sera alla presentazione della squadra 2024/25. Su quello stesso palco in cui, nel 2011, rimandava a Pozzo le sorti sul suo futuro. GUARDA IL VIDEO