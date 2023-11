Novità in casa Ueb Gesteco Cividale. La società ha diramato un comunicato in cui annuncia che “Le strade di UEB Gesteco Cividale e Saverio Bartoli si dividono per una scelta condivisa, data l’inevitabile riduzione di minutaggio seguita all’arrivo di un nuovo acquisto e ad un’opportunità di trasferimento gradita al giocatore. Ringraziando Saverio per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua giovane carriera”.