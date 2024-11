Scuderia Forum Iulii: nel 2024 spicca la vittoria a squadre a Castelmonte

Forum Iulii manda in archivio la sua stagione agonistica con un grande successo. Il fiore all’occhiello del 2024 del team cividalese è rappresentato dalla vittoria nella classifica di scuderia alla Cividale-Castelmonte, cronoscalata di casa: Andrea Chiuch (Skoda Fabia Rally2), Gianni Di Fant (Ferrari 488 Challenge Evo) e Matthias Minisini (Peugeot 106) hanno contribuito a firmare il tempo complessivo di 25’20’’14, con cui la squadra è riuscita a imporsi davanti ad altre nove, agguerrite, formazioni. Di rilievo l’ottavo posto assoluto di Chiuch (al debutto sulla vettura boema) e il quattordicesimo e il primo di gruppo Gt per Di Fant.

Il successo ha costituito la ciliegina sulla torta della stagione, in cui Forum Iulii si è messa in luce anche nel mondo dei rally. Spicca l’affermazione nella Coppa Rally Quinta Zona in classe Rally 5 grazie all’esperto pilota Giuseppe Bertolutti (Renault Clio), che con tre secondi posti al Rally del Friuli Venezia Giulia, al Rally Città di Scorzè e al Rally Piancavallo si è messo alle spalle Mattia Grassi, anche lui su Clio. Navigato per tutta la stagione da David Barichello, il pilota classe 1998 ha vinto la classe al Rally Fvg e, soprattutto, si è imposto in classe Rally4 su Peugeot 208 al Rally Valli della Carnia, prova che chiudeva la serie Irc. Nell’occasione Grassi ha battuto equipaggi di assoluto valore, che hanno preso parte al campionato organizzato da Loriano Norcini.

Da segnalare anche i tanti, buoni piazzamenti firmati nei rally e nelle cronoscalate di Yari Costantini, Matthias Minisini e Mattia Maggio (under 25), tutti su Peugeot 106. Per quanto alcuni suoi tesserati, da qui a fine anno, saranno ancora al via di qualche gara, Forum Iulii è già concentrata sulla programmazione della prossima stagione, in cui vuole recitare un ruolo di prim’ordine.