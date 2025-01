Seconda tappa della Coppa del mondo giovani di scialpinismo a Forni di Sopra

“Il lavoro avviato in questi anni da PromoturismoFVG portando in Friuli Venezia Giulia eventi sciistici di livello tecnico sempre maggiore, come la Coppa Italia, i Campionati italiani e i Giochi olimpici giovanili Eyof del 2023, oggi ci fa segnare un altro importante risultato: l’arrivo sulle nostre piste della seconda tappa della Coppa del mondo giovani di scialpinismo, che si terrà a Forni di Sopra questo fine settimana. Un evento che darà ulteriore slancio al polo sciistico di Forni di Sopra, che questo Natale ha già registrato un successo record, con circa 15mila sciatori, ben il +33,7 per cento in più rispetto all’ultima stagione”.

È quanto spiegato dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini alla presentazione della Coppa del mondo giovani scialpinismo Ywc, che si terrà a Forni di Sopra in località Davost dal 24 al 26 gennaio. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, i sindaci di Forni di Sopra, Iginio Coradazzi, di Ampezzo Michele Benedetti e di Sauris Alessandro Colle, il presidente della Società Sportiva Fornese Stefano Larice e il presidente della Federazione italiana sport invernali Maurizio Dunnhofer. L’iniziativa prevede due gare nelle specialità Sprint e Mixed Relay, le stesse che debutteranno alle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026 e vedrà la partecipazione di oltre cento atleti delle categorie Under 18 e Under 20, da 15 nazioni: Italia, Francia, Spagna, Andorra, Slovenia, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Svizzera, Norvegia, Svezia, Azerbaijan, Cina, Australia e USA. Il Campo di gara sarà quello della Ski-Area di fondovalle a Forni di Sopra, luogo ideale per essere raggiunto dagli spettatori che potranno seguire da vicino gli atleti. Elogiando il lavoro di tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione dell’evento, a partire dalla Società Sportiva Fornese, l’assessore ha rimarcato che “dietro alla crescita della nostra regione dal punto di vista del turismo invernale, oltre al grande impegno profuso da PromoturismoFvg, c’è anche l’entusiasmo delle società sportive, dei volontari e delle comunità locali che si adoperano per organizzare eventi ed iniziative.

Un impegno di tutto il territorio che nel periodo natalizio ha permesso di calamitare ben 250.597 appassionati nei nostri sei comprensori sciistici; un dato senza precedenti, che segna una crescita del +34 per cento rispetto all’anno scorso, con visitatori da Veneto Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Polonia e Slovacchia e Repubblica Ceca in particolare, oltre che dalla nostra regione”. Bini ha quindi osservato che questo risultato è stato reso possibile anche dalla vincente strategia dei prezzi: “I nostri skipass sono i più competitivi dell’intero arco alpino e riserviamo grande attenzione alle famiglie, con promozioni e agevolazioni per chi porta a sciare bambini e ragazzi. Inoltre, il livello qualitativo delle nostre piste è altissimo, perché PromoturismoFvg garantisce per tutta la giornata condizioni ottimali per lo sci, anche in mancanza di precipitazioni nevose. Lo dimostra il fatto che i nostri poli vengono scelti per gli allenamenti delle nazionali e per eventi di assoluta levatura come quello che vedrà protagonista Forni di Sopra nel prossimo fine settimana”.