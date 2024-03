Sella Nevea, Lussari e Zoncolan ospitano i Campionati italiani aspiranti under 18

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova sfida organizzativa per lo Sci Club Monte Dauda che a metà marzo, tra l’11 e il 15 marzo 2024, ospiterà sulle piste dello Zoncolan, del Lussari e di Sella Nevea i Campionati Italiani Aspiranti. Alla presentazione di stamani, che si è tenuta nella sala convegni della Comunità di montagna della Carnia, a Tolmezzo, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente dell’associazione “Sci Club Monte Daùda”, Enrico Cavalieri, il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, e i campioni olimpici Manuela Di Centa e Silvio Fauner.

Complessivamente saranno assegnati 10 titoli e 30 medaglie. I Campionati italiani aspiranti under 18 di sci alpino 2024, che si tengono per la prima volta in Fvg, coinvolgeranno circa 600 tra atleti e tecnici, provenienti da Italia e da sei Paesi esteri: Cile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Kazakistan, Polonia. Sono considerati la prova generale per i Mondiali Juniores 2025 di sci alpino a Tarvisio, il torneo iridato che torna sulle nostre piste dopo 23 anni. Il programma prevede lunedì 11 marzo le gare di Super Gigante (valido anche per Gran Prix Italia femminile) e della Combinata Alpina, mentre martedì 12 marzo prove di Discesa Libera; mercoledì 13 gara di Discesa Libera; poi dal Tarvisiano e Sella Nevea ci si sposta in Carnia sullo Zoncolan; con Slalom Speciale femminile e Slalom Gigante maschile (gare valide rispettivamente per Memorial Frandoli e Trofeo Agostinis Vetro); venerdì inversione delle due specialità con Slalom Speciale maschile e Slalom Gigante femminile; premiazioni giovedì al teatro Candoni di Tolmezzo.

“Il nostro territorio merita iniziative di così grande importanza e di respiro internazionale perché ha avuto la maturità e la capacità di ragionare in squadra, favorendo e incentivando lo sviluppo di tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, obiettivo che la Regione persegue con chiarezza e concretezza”, ha sottolineato l’assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, intervenuta questa mattina alla presentazione. “La montagna friulana e quella carnica – ha proseguito Zilli hanno il diritto di esprimere le loro straordinarie e poliedriche potenzialità; questo evento è l’ennesima conferma dell’impegno e delle riconosciute capacità delle tante associazioni e amministrazioni locali che, con coraggio e passione, collaborano per coinvolgere positivamente tanti ragazzi che vogliono praticare lo sport, e le loro famiglie”.

“La passione e la tenacia dello ‘Sci Club Monte Daùda’, l’amore per il territorio e per le sue comunità dei suoi atleti e volontari, hanno messo in evidenza le vocazioni naturali delle nostre terre, facendo squadra tra pubblico e privato: questo crea un tessuto fertile, vivace e pronto ad accogliere nuove sfide come quella tanto attesa della Coppa del mondo di sci alpino a Tarvisio. Un sogno, quest’ultimo, che siamo certi potrà avverarsi, con un ritorno di immagine e feedback positivi estremamente importanti per tutto il Friuli Venezia Giulia” ha osservato Zilli, che ha portato i saluti del governatore della Regione, Massimiliano Fedriga.