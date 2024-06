Semifinali mondiali U21 di speedway, a Terenzano Polonia protagonista

La Polonia, secondo molti, è la patria dello speedway. A Terenzano, nella semifinale del campionato mondiale U21, ha dimostrato che tale affermazione non è del tutto sbagliata. Dei quattro pass in palio per la finale, infatti, due sono stati staccati dai piloti polacchi: a vincere la gara friulana, organizzata dal Moto Club Olimpia, è stato Sebastian Szostak (14 punti), con il connazionale Jakub Krawczyk a chiudere in terza posizione (12 + 3 i punti conquistati nella batteria aggiuntiva). Al secondo posto si è piazzato il danese Bastian Pedersen (13 punti), mentre in quarta piazza si è classificato il lettone Francis Gusts (12 + 2 punti). Il quartetto sarà dunque al via all’atto conclusivo della rassegna iridata, strutturato su tre gare con lo start previsto venerdì 14 giugno a Malilla in Svezia.

All’evento di caratura iridata Terenzano e gli appassionati della specialità hanno risposto alla grande, riempiendo la tribuna centrale della struttura. Nessun incidente ha rallentato la manifestazione, che vedeva al via 17 piloti da 12 nazioni differenti. “Siamo molto soddisfatti di come si è svolta la gara – ha affermato il presidente del Mc Olimpia Pier Paolo Scagnetti -. Sulla nostra pista hanno combattuto diciassette dei migliori rider giovanili a livello iridato. Queste sono manifestazioni che danno lustro al nostro lavoro e alla specialità. Contiamo in futuro di ripetere altre prove di questo spessore”.

Szostak, miglior junior del secondo campionato nazionale polacco (2. Ekstraliga), ha impressionato, vincendo quattro delle cinque batterie a cui ha preso parte. Molto bene anche Pedersen, che gareggia nel primo campionato polacco (Ekstraliga) con il Klub Sportowy Apator Torun: per lui tre successi e due secondi posti nelle cinque uscite previste. Ha chiuso il podio Krawczyk, che ha vinto la serie aggiuntiva che metteva in palio due pass (erano in tre al via della batteria): alle sue spalle si è piazzato Gusts, mentre terzo e perciò fuori dalla finale ha chiuso il danese Nagel.

I piloti italiani si sono difesi con onore: in nona posizione con sei punti complessivi si è piazzato Matteo Boncinelli, portacolori del Mc Olimpia, che ha vinto anche una batteria; Mattia Santinelli (Mc Castelmassa) ha invece completato la semifinale in quattordicesima posizione con due punti. A supportarli e a dispensare loro consigli erano presenti al paddock tra i migliori rider tricolori, vale a dire i portacolori del Mc di casa Michele “Paco” Castagna e Daniele Tessari nonché il pilota del Mc Lonigo Nicolas Vicentin. Tutti a supporto dei più giovani, con l’obiettivo di farli crescere.