Silvio Fauner: “Domenica incredibile per Sappada ed il Fvg”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sappada sogna ad occhi aperti in queste Olimpiadi di Milano-Cortina con le imprese di Lisa Vittozzi nel biathlon, dove ha vinto un oro e un argento sinora, e Davide Graz, bronzo nello sci di fondo. A rappresentare la gioia della piccola realtà delle Dolomiti è il vicesindaco, già campione olimpico a Lillehammer 1994, Silvio Fauner, che non usa giri di parole per descrivere quanto vissuto domenica, quando Lisa è salita sul gradino più alto del podio nell’inseguimento e Davide ha colto il terzo posto nella staffetta.