Sintayehu Vissa (unica friulana nell’atletica ai Giochi di Parigi) gareggia a Lignano

Il cast del meeting “Sport e Solidarietà” si arricchisce di un’altra, grande, atleta. Ed è una stella del territorio, l’unica portacolori regionale dell’atletica leggera che sarà impegnata ai Giochi Olimpici di Parigi. Domenica 14 luglio, allo stadio Teghil di Lignano, al via dei 1500 metri ci sarà Sintayehu Vissa, 27enne di Pozzecco di Bertiolo, che è stata appena convocata alla rassegna a cinque francesi in programma dal 1° all’11 agosto. La mezzofondista, vice-campionessa italiana in carica nonché nazionale ai recenti campionati Europei di Roma, arriverà nella località sul litorale adriatico direttamente da Sankt Moritz, dove sta rifinendo la preparazione in vista della sua prima partecipazione in carriera ai Giochi.

La sua presenza richiamerà sicuramente tanti tifosi e appassionati di atletica della regione, che potranno sostenerla dal vivo prima che faccia ritorno in Svizzera per continuare gli allenamenti precedenti all’impegno francese. Considerato che il 1500 di Lignano rappresenterà per lei un test importante sulla strada per Parigi, l’organizzazione ha allestito una serie di alto livello con l’obiettivo di correre in un tempo inferiore ai 4’. Vissa, cresciuta nell’Atletica 2000 di Codroipo e tesserata per la Friulintagli Brugnera, vanta un personale di 4’01’’66, stabilito il 19 agosto 2023 nella batteria dei campionati mondiali di Budapest. Un crono che le valse già allora il minimo per la rassegna francese. Nel corso di questa stagione la ragazza friulana è scesa a 4’03’’36 a Stoccolma, risultato che ha stabilito dopo una parentesi invernale non semplice, dove è stata rallentata da un infortunio. Un problema che non ha, a ogni modo, condizionato il suo percorso e la chiamata in azzurro ai Giochi, la quarta a una grande manifestazione outdoor dopo aver preso parte ai campionati iridati di Eugene nel 2022 e di Budapest del 2023 e ai campionati Europei di Roma dello scorso giugno.

Oltre a lei, tra le azzurre che saranno in pista a Parigi gareggerà a Lignano Eloisa Coiro. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre, 23 anni, cresciuta ai Pairoli a Roma, correrà in Friuli sugli 800 metri, specialità in cui rappresenterà l’Italia in Francia dopo averlo fatto a tutte le ultime manifestazioni internazionali. Nel suo curriculum spicca l’argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2021.

La 35esima edizione del meeting “Sport e solidarietà” avrà inizio alle 16 con le pre-meeting (gare giovanili). Dalle 19 il via delle prove internazionali (ingresso gratuito). Tra le stelle non mancano fuoriclasse di spessore internazionale come Ivana Spanovic, campionessa iridata in carica nel salto in lungo. La serba, classe 1990, ha già preso parte alla riunione friulana nel 2023, vincendo la sua prova. Tra gli azzurri da seguire Samuele Ceccarelli e Zane Weir, campioni europei indoor in carica rispettivamente dei 60 metri e del getto del peso. Lo sprinter al Teghil correrà nei 100 metri e si troverà di fronte Kishane Thompson, giamaicano che si sta allenando a Lignano e autore del miglior tempo mondiale stagionale con 9’’77. Nei 400 metri femminili correrà Alica Schmidt, tedesca definita l’atleta più bella del mondo.