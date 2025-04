Sollievo Maignan: è stato dimesso questa mattina

Fine della grande paura. Buone notizie arrivano oggi dal Santa Maria della Misericordia per quanto riguarda il portiere del Milan Mike Maignan. Il calciatore è rimasto a terra al 7′ della ripresa, dopo uno scontro con il compagno di squadra Jimenez, che gli ha provocato un trauma cranico: l’intero stadio era rimasto per alcuni minuti con il fiato sospeso.

Maignan, uscito in barella tra gli applausi, è stato trasportato immediatamente al nosocomio udinese dove gli accertamenti svolti hanno dato subito esito negativo. Il francese è rimasto in osservazione per tutta la notte e alle 9 di questa mattina, viste le buone condizioni, è stato dimesso e ha potuto far rientro a Milano.

Dovrà rimanere a riposo assoluto per un paio di giorni.