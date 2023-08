Sottil: “Abbiamo la qualità per mettere in difficoltà la Salernitana”

Il ko dell’esordio è alle spalle e l’Udinese deve pensare solo alla Salernitana. Mister Andrea Sottil torna solo per un attimo alla gara con la Juventus per ribadire che ormai fa parte del passato. “Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo alla Salernitana. Abbiamo analizzato le cose da migliorare e lavorato consapevoli di dover aumentare l’intensità – spiega – la settimana è stata affrontata con la voglia di ricominciare a essere protagonisti”. Il tecnico non nasconde di aspettarsi “una partita di livello. Ho visto i ragazzi desiderosi di mostrare il lavoro fatto, hanno capito cosa hanno sbagliato. I nuovi stanno capendo che in Serie A non puoi permetterti di perdere neanche un pallone”.

Lo scorso anno, sempre alla seconda giornata, Udinese e Salernitana impattarono un match spigoloso sullo 0-0. Da lì i bianconeri acquisirono consapevolezza nei propri mezzi. “Deve essere la gara che fa ripartire la stagione – afferma Sottil, senza giri di parole – Lo scorso anno è stata una partita complicata, siamo rimasti in 10, ma da quel momento abbiamo cambiato mentalità. Mi aspetto grande coraggio e voglio che si vedano in campo i nostri principi di gioco”.

Ancora da decidere chi scenderà in campo: “Voglio prendermi fino a domattina per schierare l’11 migliore – dice l’allenatore, che illustra poi uno dei suoi dubbi di formazione – Lorenzo Lucca dà altre cose rispetto a Isaac Success, è una prima punta di struttura che sa attaccare lo spazio. Ha buona gamba per la sua statura, è un punto di riferimento nell’attacco della porta. Isaac è un giocatore importante per noi, l’ho elogiato tante volte. È più bravo a pulire palloni, a liberare spazi e fare assist per il compagno d’attacco o i centrocampisti. Valuterò in base alle caratteristiche della Salernitana”. Indisponibile certo Adam Masina, mentre recupera Domingos Quina.

Sottil, in chiusura, elargisce complimenti anche al collega “Paulo Sousa. Da quando è arrivato, la Salernitana ha sviluppato un’identità ben precisa. Contro la Roma si è vista una squadra solida, pratica, che sfrutta le individualità al suo interno e le esalta. Noi dobbiamo essere bravi a trovarne i difetti e andarli a colpire”. In particolare, “voglio vedere una fase difendente perfetta, è la colonna portante del mio metodo. Dobbiamo rispettare i granata, ma fare la nostra partita. Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà”.