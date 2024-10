Spalletti chiama Lucca, è il dodicesimo bianconero in nazionale

Nuova chiamata in azzurro per Lorenzo Lucca. A sette mesi dalla prima convocazione, il Ct Luciano Spalletti lo ha chiamato questa mattina in seguito alla lombalgia accusata da Moise Kean, problema che potrebbe mettere fuori causa l’attaccante della Fiorentina. L’ariete bianconero è immediatamente partito alla volta di Coverciano, dove ieri sera si sono ritrovati i primi convocati per le gare di Nations League contro Belgio e Israele. Una chiamata speciale, questa, per l’ariete bianconero che lunedì 14 ottobre, per la sfida contro Israele, sarà nel suo stadio, il ‘Friuli di Udine, a disposizione della Nazionale azzurra.

Lucca è il dodicesimo uomo della squadra friulana ad essere convocato dal suo Ct.