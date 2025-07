Speedway, a Covatti la quinta tappa del tricolore

E’ andata a Nicolas Covatti la quinta tappa del campionato italiano di speedway, disputatasi nell’ovale di Terenzano grazie all’organizzazione del Mc Olimpia. Il portacolori del Mc Lonigo ha conquistato il suo primo successo stagionale nella serie, precedendo al traguardo l’ex compagno di squadra Michele Paco Castagna, secondo, e Matteo Boncinelli, rider italiano che corre con licenza danese, terzo. Covatti ha interrotto una serie di affermazioni consecutive iniziata nel 2024 di Castagna, che però si è difeso mantenendo ben salda la leadership nel trofeo tricolore: il pilota vicentino comanda infatti la classifica con 122 punti, con un vantaggio di undici lunghezze sul rivale. Un buon margine a tre prove dal termine del campionato, con la prossima tappa in calendario il 2 agosto a Lonigo.

A Terenzano sia Covatti, sia Paco si sono qualificati per la finale con un turno d’anticipo nelle batterie. Per il portacolori di casa percorso netto, dato che ha vinto tutte le manche di qualificazione. Nicolas invece ha ceduto solo nell’ultima serie, arrivando secondo alle spalle di Boncinelli, campione italiano under 21 in carica. I tre rider hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo assieme a Nicolas Vicentin e a Niccolò Percotti (entrambi del Mc Lonigo). Nella finale si è imposto Covatti, che ha saputo sfruttare al meglio la pista di Terenzano precedendo così Castagna e Boncinelli. Quarta posizione per Vicentin, quinta per Percotti. Covatti ha dato un segnale al campionato, ma Paco ha saputo fare di necessità virtù conquistando punti importanti per difendere il titolo di campione in carica.

Nota di merito per Castagna, che poche ore prima di gareggiare in Friuli era stato capace di vincere a Krsko il prestigioso memorial Franc Babic. Un successo internazionale che nobilita la sin qui ottima stagione di Paco, impegnato anche nella lega inglese.

Buone le prove di Omar Vezzaro e Brando Lunardi, entrambi del Mc Olimpia che hanno concluso rispettivamente al sesto e settimo posto. Grazie a questo risultato, Lunardi consolida la leadership nella classifica provvisoria under 21.