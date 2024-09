Speedway, al Moto Club Olimpia il titolo italiano U21 con Matteo Boncinelli

La sesta e la settima prova del campionato italiano speedway hanno assegnato il primo titolo della stagione. Sulla pista di Terenzano, infatti, ha conquistato lo scudetto under 21 Matteo Boncinelli, pilota del Moto Club Olimpia, sodalizio che ha organizzato le due giornate di gare. Il rider ha vinto entrambe le uscite della serie giovanile, portando il suo bottino totale a 175 punti: un gap che il secondo in classifica, Kevin Melato, non può colmare nella finale di Lonigo del 29 settembre. Il portacolori del Mc Castelmassa segue infatti a 57 lunghezze (118), quando ogni round mette a disposizione 25 punti. In terza posizione si trova con 98 punti Mattia Santinelli (Mc Castelmassa), che a Terenzano è stato superato dal compagno di club Melato. Festa grande dunque per Boncinelli e per la squadra udinese, giunta al suo 34esimo titolo nazionale assoluto e che ha ingaggiato il talento dello specialità (e in particolare del flat track) neppure un anno fa.

Le due gare riservate alla categoria assoluta hanno invece visto la firma di un altro portacolori del Mc Olimpia, Michele “Paco” Castagna: il leader provvisorio della classifica ha fatto sue entrambe le uscite, salendo a quota 175 punti e mettendo così una seria ipoteca il suo quarto titolo tricolore. Nella prima sfida del weekend friulano ha preceduto lo sloveno Anze Grmek, Nicolas Vicentin e Mattia Carpanese (Mc Lonigo). Nella seconda gara Castagna è riuscito a mettersi alle spalle sempre Vicentin e Carpanese, ma questa volta tallonati da Boncinelli. Ora “Paco” conduce con 21 lunghezze su Vicentin (154), con cui duellerà sulla pista di Lonigo per aggiudicarsi il tricolore. In terza posizione con 126 punti si trova il neo campione italiano Under 21 Matteo Boncinelli.

Il fine settimana di Terenzano ha anche visto il debutto nel campionato italiano di un giovanissimo portacolori del Mc Olimpia, il 14enne pilota friulano Brando Lunardi. Dopo aver preso parte ad alcune gare in Slovenia, in sella a una moto 250 cc ha esordito sulla pista di casa nella seconda delle due giornate di gare: ha colto il quarto posto tra gli U21 e si è tolto anche la soddisfazione di vincere una manche.