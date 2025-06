Spettacolo all’Atletica 2000 Meeting, battuti 4 record della gara

Un’altra edizione da record. Anche il 19esimo atto dell’Atletica 2000 Meeting è entrato nella storia: quattro i primati battuti, dopo i sette dell’evento del 2024. Sulla pista di San Vito al Tagliamento si è assistito a un altro show, con la riunione organizzata da Atletica 2000 di Codroipo e Libertas Sanvitese che ha dimostrato di essere entrata in una nuova dimensione. Merito anche dell’ingresso nella serie Challenger del World Athletics Continental Tour, avvenuto l’anno scorso, che ha portato in provincia di Pordenone atleti di alto livello (l’evento fa anche parte del circuito EAP-Events for Athletics Promotion).

Sull’anello di Prodolone sono stati migliorati i record del meeting dei 400 metri (uomini e donne), del lancio del disco e dei 100 metri maschili. Di particolare effetto il progresso registrato in quest’ultima disciplina, con il nederlandese Elvis Afrifa capace di scendere sotto i 10’’30: per lui il tempo di 10’’29 (+ 0.2), con cui si è messo alle spalle il connazionale Nsikak Ekpo (10’’42) e il britannico Adam Gemili (10’’52), già campione europeo dei 200 metri. Il precedente primato era di 10’’33, stabilito dapprima nel 2021 dal sudafricano Chederick Van Wyk e poi eguagliato dal connazionale Tsebo Matsoso nel 2024. Caduti anche i record sul giro di pista: tra i maschi, Keenan Blake (Paesi Bassi) è sceso sotto il muro dei 46’’, arrivando a 45’’73 e cancellando il crono di 46’’03 di Boniface Mweresa (Kenya, 2024); tra le donne, la marocchina Salma Lehlali ha corso in 53’’37, togliendo dal libro dei primati il nome dell’ugandese Leni Shida, autrice nel 2024 di 53’’42. Eccellente poi la gara di lancio del disco, con il sudafricano Viktor Hogan, già tre volte campione continentale, capace di spedire l’attrezzo da 2 kg oltre la linea dei 60 metri: per lui 61,57, misura con cui ha demolito il record di 58,74 fatto registrare nel 2022 dallo sloveno Tadej Hribar. E’ andato oltre quest’ultima prestazione anche il secondo classificato della gara, il friulano Enrico Saccomano (Aeronautica), arrivato a 60,52 (primo lancio in regione oltre ai 60 metri per lui).

Questi i migliori risultati dell’Atletica 2000 Meeting, che ha visto un’ottima partecipazione a tutti i livelli, dalla gare giovanili a quelle che vedevano coinvolti gli atleti paralmpici. Oltre ai record, tante prestazioni di buon livello: al personale stagionale sui 100, con 11’’70 (+ 0.2), è scesa Giorgia Bellinazzi (Esercito), sprinter di Portogruaro cresciuta sulla pista di San Vito. Negli 800 belle vittorie targate Slovenia di Jank Vukovic (1’46’’48) e Veronika Sadek (2’03’’07), con quest’ultima capace di aver la meglio, tra le altre, della brasiliana Flavia Maria de Lima, detentrice del record del meeting e quinta con 2’07’’64. Nel disco donne, da segnalare il 55,07 dell’U23 britannica Zara Obamakinwa.