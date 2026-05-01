Sport e memoria, Carnera esaurito per l’ultima dell’Apu in casa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà un PalaCarnera Credifriuli gremito in ogni ordine di posto a fare da cornice all’ultima sfida stagionale tra Apu Udine e Aquila Trento. Un appuntamento che andrà oltre il risultato sportivo, trasformandosi in un momento di ricordo e identità per tutto il Friuli.

La società bianconera ha infatti organizzato una speciale commemorazione per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Nel prepartita sfilerà sul parquet la storica formazione Juniores della Snaidero Udine, campione d’Italia proprio pochi giorni dopo il sisma, insieme al coach Flavio Pressacco.

Durante la serata sarà proiettato il video “1976: dopo un terremoto uno scudetto”, mentre squadra, staff e dirigenti indosseranno una sovramaglia commemorativa con la scritta “Il cuore del Friuli non crolla, ricostruisce”.