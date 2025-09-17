  • Aiello del Friuli
mercoledì 17 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sport: Fedriga, Eagles Cividale esempio di appartenenza al territorio
Ricerca clinica e traslazionale: inaugurato il nuovo centro del dipartimento di...
Trial delle Nazioni a Tolmezzo: la gara in programma da venerdì...
4 aziende casearie al più grande evento mondiale sul formaggio
Baja dello Stella, in gara i migliori della serie tricolore
Torna a Codroipo il “Banchetto del Doge”
Recruiting Day per le società benefit a Gorizia
50 milioni di euro per credito agevolato FRIE
Api-Confagricoltura Fvg: purtroppo ancora un’estate all’insegna del pesce estero      
Bufera sulla sicurezza a Udine, parla il sindaco De Toni
Sport

Sport: Fedriga, Eagles Cividale esempio di appartenenza al territorio

Presentate le nuove maglie della squadra che milita nella Serie B di calcio a 5
Redazione
Autore: Redazione

È significativo quando una società diventa ambasciatrice della propria comunità, non soltanto attraverso i successi sportivi ma anche portando sulla maglia la storia e l'identità del territorio. Questo rafforza il senso di appartenenza e consolida il legame tra sport e comunità". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga alla presentazione delle nuove maglie della squadra di calcio a 5 delle Eagles Futsal Cividale, che milita nel campionato nazionale di Serie B. Presente, tra gli altri, il vice presidente vicario del Comitato regionale Fgci della Lega nazionale dilettanti Christian Vaccher.

Nell'occasione il massimo rappresentante della Giunta regionale ha spiegato come la promozione dell'attività sportiva abbia un valore che va oltre la dimensione agonistica: "Significa salute, prevenzione e benessere collettivo. Numerosi studi – ha aggiunto Fedriga – confermano infatti che la pratica costante e continuativa di discipline sportive contribuisce in modo decisivo a migliorare la qualità della vita delle persone e, di conseguenza, della società". Inoltre il governatore ha ribadito come il Friuli Venezia Giulia sia la Regione che, più di ogni altra in Italia, investe nello sport e sostiene con convinzione le società sportive, affinché la partecipazione dei cittadini, in tutte le fasce d'età, sia sempre più ampia e inclusiva. "A questo riguardo, la risposta delle comunità, delle famiglie e dei giovani – ha concluso Fedriga – che scelgono di avvicinarsi alle associazioni sportive è straordinaria. È un patrimonio prezioso che dobbiamo continuare a coltivare e rafforzare, per crescere ancora".

Redazione

