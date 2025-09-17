Sport: Fedriga, Eagles Cividale esempio di appartenenza al territorio

È significativo quando una società diventa ambasciatrice della propria comunità, non soltanto attraverso i successi sportivi ma anche portando sulla maglia la storia e l’identità del territorio. Questo rafforza il senso di appartenenza e consolida il legame tra sport e comunità”. Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga alla presentazione delle nuove maglie della squadra di calcio a 5 delle Eagles Futsal Cividale, che milita nel campionato nazionale di Serie B. Presente, tra gli altri, il vice presidente vicario del Comitato regionale Fgci della Lega nazionale dilettanti Christian Vaccher.

Nell’occasione il massimo rappresentante della Giunta regionale ha spiegato come la promozione dell’attività sportiva abbia un valore che va oltre la dimensione agonistica: “Significa salute, prevenzione e benessere collettivo. Numerosi studi – ha aggiunto Fedriga – confermano infatti che la pratica costante e continuativa di discipline sportive contribuisce in modo decisivo a migliorare la qualità della vita delle persone e, di conseguenza, della società”. Inoltre il governatore ha ribadito come il Friuli Venezia Giulia sia la Regione che, più di ogni altra in Italia, investe nello sport e sostiene con convinzione le società sportive, affinché la partecipazione dei cittadini, in tutte le fasce d’età, sia sempre più ampia e inclusiva. “A questo riguardo, la risposta delle comunità, delle famiglie e dei giovani – ha concluso Fedriga – che scelgono di avvicinarsi alle associazioni sportive è straordinaria. È un patrimonio prezioso che dobbiamo continuare a coltivare e rafforzare, per crescere ancora”.