Sport, vela e inclusione: esperienze e successi sportivi in mare a Lignano

Lo splendido fine settimana del 2-3 dicembre si è svolto all’insegna dello sport di mare per tutti a Lignano Sabbiadoro con il trionfo nel Campionato Autunnale di vela per i team inclusivi a bordo di Càpita e Aylin e la partecipazione alla ventosa e fantastica Ice Cup di domenica.

Sabato 2 dicembre la conclusione del Campionato Autunnale di Vela con un trionfo per i team inclusivi Sea4All by Tiliaventum in questo evento non specificatamente paralimpico dopo 4 fine settimana di prove in mare.

Càpita è un fantastico daysailer (barca a vela) accessibile dove tutti sono attivissimi protagonisti a bordo, indpendentemente dall’uso di carrozzine manuali, elettriche o di altre esigenze particolari, e si afferma vincendo nella Classe D e completa il podio Aylin, altra barca a vela, con il 3° posto e con equipaggio alle prime esperienze di regata.

Questi ultimi 4 fine settimana di novembre e dicembre coronano un percorso dell’annualità Sea4All 2023 ricchissimo di attività inclusive: dalle uscite, alle veleggiate, ai corsi, ai team regata, a iniziative informativo-formative, trasferte e trasferimenti, Barcolana per tutti, escursioni lagunari e tanto altro … il tutto sempre arricchito da immancabili momenti aggregativi a terra con degustazioni di selezionate prelibatezze enogastronimiche del territorio friulano.

Domenica 3 dicembre la ICE Cup 2023 soleggiatissima e ventosa, decisamente fresca che non ha scoraggiato gli sportivi a bordo di Aylin, con equipaggio natalizio, che ha concluso con un ottimo 3° posto in classe D.

Lignano-Grado-Lignano il percorso con bora fortina sul muso in tutto il primo lato, per poi rientrare con fantastiche surfate sulle onde.

ICE Cup è la regata di chiusura della annualità agonistica, ma le attività sportive inclusive di mare Tiliaventum non si fermano, si continua tutto l’anno e per tutti: kitesurf, windsurf, vela, sup, pesca sportiva, …. e tanto altro, infatti, si praticano approfittando delle splendide e terse giornate invernali ed anche di quelle ventose e gelide, avendo a disposizione uno splendido mare facilmente fruibile soprattutto fuori stagione balneare.