Stagione ai vertici per Gp Livenza Sacile, spicca l’11° titolo in Coppa Pordenone

l Gp Livenza Sacile manda in archivio un’altra stagione di alto livello. La società liventina, che conta 120 tesserati, si è distinta in maniera particolare nella Coppa Pordenone, circuito podistico a carattere provinciale. Se la formazione femminile ha chiuso al secondo posto la classifica a squadre, il team maschile dal canto suo ha conquistato a riguardo la decima affermazione e l’undicesima assoluta della sua storia. Dopo il primo successo, fatto segnare nel 2012, i podisti biancorossi si sono sempre imposti dal 2014 in poi (l’edizione del 2020 non si è disputata). Un risultato che ha reso particolarmente orgoglioso il presidente del sodalizio, Luca Speranza, che ha sempre dato grande importanza ai traguardi collettivi.

Tre sono state le vittorie nelle classifiche individuali del circuito: ad averle conquistate Orietta Poles (SF55), Fabio Da Soller (SM50) e Abdoullha Bamoussa (SM35) con quest’ultimo, ex nazionale azzurro dei 3000 siepi, alla sua prima stagione con la maglia del Gp. Nel corso dell’annata il fondista si è aggiudicato anche la Mezza Maratona di Trieste, laureandosi poi campione regionale individuale di corsa su strada sui 5 e sui 10 km. A livello di società il Gp ha vinto i titoli Fvg master di corsa su strada 5 km con la formazione maschile e quello di mezza maratona con la squadra femminile. Le donne si sono inoltre classificate al secondo posto nel campionato regionale di cross e di corsa su strada 5 km, mentre gli uomini hanno chiuso in seconda piazza nel campionato regionale di mezza maratona e di 10 km di corsa su strada. Da sottolineare le partecipazioni individuali a maratone in Italia, Europa e America del Nord, con Luca Pagliaro, Alberto Zaia e Gian Enrico Artico “finisher” alla 42,195 km più famosa del mondo, quella di New York.

Nel corso del 2024 il Gp Livenza Sacile si è distinto anche per l’organizzazione della 23esima edizione del “Trofeo Città di Sacile”, corsa su strada di carattere nazionale valida per la Coppa Pordenone (senior e giovanile) oltre che per il Grand Prix Giovani. Una manifestazione che ha visto correre lungo le strade di Sacile circa 700 atleti. I traguardi centrati saranno festeggiati nel corso della cena sociale di fine stagione, prevista per sabato 23 novembre al ristorante Primavera di Godega di Sant’Urbano. Sarà l’occasione per tracciare il bilancio del 2024, anche se il sodalizio sta già lavorando in vista del 2025: uno degli obiettivi è allestire nuovamente il “Trofeo Città di Sacile”.