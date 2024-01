Straordinaria Vittozzi! Si impone nell’inseguimento a Ruhpolding

Grandissima vittoria per Lisa Vittozzi, che si è imposta oggi nell’inseguimento nella tappa di Coppa del Mondo a Ruhpolding.

Protagonista di una delle sue prove più spettacolari in carriera, la sappadina dopo il terzo posto nella sprint di venerdì non si è lasciata abbattere dal primo errore al poligono e da lì in poi non ha sbagliato più nulla. Veloce sugli sci e precisa al tiro, è rimasta sempre nel gruppo di testa, riuscendo a uscire per prima dall’ultima sessione in piedi e sorprendendo così le norvegesi, che non sono più riuscite a riprenderla.

É la seconda affermazione stagionale e la quinta perla personale in carriera per la Vittozzi, che dal 2019 non trovava la vittoria in una pursuit.

E grazie al successo di oggi Lisa al terzo posto della classifica generale di Coppa del Mondo a 606 punti, dietro a Tandrevold (666 punti) e alla francese Braisaz, settima nella prova odierna.