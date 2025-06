Supercoppa Uefa al Friuli, per paron Pozzo evento quasi irripetibile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà Udine a ospitare, per la prima volta in Italia, la finale della UEFA Super Cup, in programma il 13 agosto. Un evento “quasi irripetibile”, come lo ha definito il patron dell’Udinese Gianpaolo Pozzo nel corso dell’incontro di presentazione dell’evento. Che porterà il Fvg “al centro dell’attenzione mondiale”, con oltre 25 milioni di telespettatori attesi. Allo Stadio Friuli scenderanno in campo il Paris Saint Germain – squadra vincitrice della Champions League – e il Tottenham, vincitrice dell’Europa League. Lo Stadio, è stato annunciato, sarà tutto esaurito nei suoi 25mila posti. Il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, ha ringraziato la città di Udine e l’Udinese per “la sensibilità nel valorizzare il binomio sport-turismo, una scelta di grande visione. L’Italia ospita per la prima volta questa finale in gara secca, merito di una società che da 40 anni investe nel calcio”. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha parlato di un appuntamento che è “una promessa mantenuta: investire in Friuli Venezia Giulia. Vogliamo far conoscere il nostro territorio al pubblico internazionale per attrarre investimenti: se non siamo conosciuti, non veniamo neppure considerati”.