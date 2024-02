Tiare Shopping approda alla 16° edizione del Lussarissimo

Dopo il successo delle prime due tappe in occasione di Gusti di Frontiera e Barcolana, Tiare Shopping porta avanti il suo progetto itinerante “Tiare on The Road” durante la 16° edizione di Lussarissimo, la manifestazione sciistica di slalom parallelo più lunga d’Europa, che ogni anno anima la pista di Prampero con un tracciato di quattro chilometri nella località di Tarvisio.

Il programma dell’evento sportivo, dedicato agli amanti dello sci e della montagna di tutte le età, è stato presentato al Meeting Place di Villesse alla presenza del comitato che ha coordinato l’organizzazione dell’evento.

Per tutta la durata della kermesse sciistica, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, Tiare Shopping sarà presente a bordopista con il suo stand, dove sarà possibile ritirare divertenti gadget targati Tiare. Per partecipare basterà iscriversi alla Community “Tiare on The Road”, e scaricare un coupon che darà diritto a ricevere un premio targato Tiare. Con il progetto “Tiare on The Road”, il Centro ha infatti l’obiettivo di conoscere più da vicino il territorio e la comunità che lo ospitano per realizzare esperienze e offrire servizi sempre più personalizzati.

“Siamo orgogliosi di ospitare la presentazione della 16° edizione di Lussarissimo, la manifestazione di slalom sciistico più lungo d’Europa. Ringraziamo il comitato organizzatore dell’evento e la città di Tarvisio, dove saremo presenti per la terza tappa del nostro progetto “Tiare on The Road”, per portare il nostro Centro a bordopista e prendere parte insieme all’intera comunità all’affascinante cornice di Lussarissimo.” – dichiara Joakim Hoegsander, Direttore di Tiare Shopping.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.tiareshopping.com.