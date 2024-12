Titolo italiano di sollevamento pesi powerlifting per due atleti di Cormons e Corno di Rosazzo

Doppio titolo italiano nel sollevamento pesi powerlifting per due atleti rispettivamente di Cormons e Corno di Rosazzo ai campionati nazionali svoltisi a Bosco Chiesanuova, in Veneto. Il cormonese Matteo Pelesson ha conquistato il primo posto nella categoria di peso 75 chilogrammi, mentre proviene dall’altra sponda dello Judrio Christian Marras, capace al debutto assoluto di conquistare l’oro nella categoria 90 chilogrammi. Entrambi si allenano nella palestra Max Pump di Cormons: “Ci tengo a complimentarmi con Christian, che alla soglia dei 50 anni ha avuto il coraggio e la determinazione di mettersi in discussione portando a casa grandi risultati” commenta Pelesson, che di Marras è anche l’allenatore. Il powerlifting è una disciplina del sollevamento pesi in cui l’atleta si mette alla prova negli esercizi di squat, panca piana e stacco da terra.