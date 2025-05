Torneo delle Regioni, premiata la rappresentativa under 19 del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno trionfato battendo in finale i campioni uscente del Piemonte Valle d’Aosta. La rappresentativa di calcio under 19 del Friuli Venezia Giulia è stata premiata ieri sera dal presidente della lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete dopo aver conquistato il torneo delle Regioni in Sicilia nelle scorse settimana.

La rappresentativa è stata ospite di una serata organizzata dalla lega dilettanti del Friuli Venezia Giulia alla presenza del presidente della regione Massimiliano Fedriga il quale ha voluto complimentarsi con i ragazzi ricordando come lo sport sia fondamentale per i valori «La nostra Amministrazione – ha aggiunto il governatore – sta investendo risorse ingenti per sostenere tutto il mondo dello sport con una particolare attenzione alle società dilettantistiche. Continueremo a supportare questo grande movimento che rappresenta una bandiera per la nostra regione».

Mario Anzil, vicepresidente della Regione ha sottolineato l’importanza del torneo ricordando poi Alex Meret che ha vinto lo scudetto con il Napoli pochi giorni fa e Pietro Comuzzo che ha segnato il suo primo gol con la Fiorentina in serie A.