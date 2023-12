Traina bombardiere fuori dall’hangar, nuova impresa di Alex Camera

Una nuova impresa è stata conseguita da Alex Camera, il trentaquattrenne pordenonese noto per le sue sfide estreme, tra cui il trascinamento di oggetti di particolare peso e dimensioni.



La fondazione Jonathan Collection ha completato nei mesi scorsi la ricostruzione fedele di un altro velivolo storico, il bombardiere Caproni, e Alex è stato invitato a trainarlo per dimostrazione. Il velivolo era da poco rientrato alla base dopo

essere andato nel giugno scorso a Pratica di Mare vicino a Roma per le celebrazioni del centenario dell’ Aeronautica Militare insieme alle evoluzioni delle Frecce Tricolori.

Caproni CA.36 il nome in gergo tecnico del più famoso aereo bombardiere concepito dall’ing. Gianni Caproni nel 1913 e uscito dagli stabilimenti di Somma Lombardo (Varese) nel 1915 , utilizzato dal Corpo Aeronautico del Regio Esercito italiano nella prima guerra mondiale dal 1916 in poi. Doppia fusoliera, biplano con gondola centrale, 11 metri di lunghezza, 22,7 metri di apertura alare. Motore Isotta Fraschini da 150 CV. Peso 2.600 chili da vuoto ma capace di ospitare 800 chili di bombe e due mitragliatrici, per un peso complessivo di 4.000 chili. Tra i piloti dell’epoca figurano i nomi di Maurizio Pagliano e Luigi Gori ai quali verrà intitolato in seguito l’aeroporto militare di Aviano. Ma il più famoso utilizzatore fu il “poeta aviatore” Gabriele D’Annunzio che ben conosceva Gianni Caproni. Il bombardiere fu utilizzato in svariate missioni belliche e nel raid Roma – Tokyo del 1920.

Queste le caratteristiche di questo autentico cimelio che Alex , con la sua consueta imbragatura ha trainato fuori dall’hangar con la sola forza di braccia e gambe. Con questa esibizione Alex chiude il 2023 che lo ha visto impegnato in difficilissime sfide , tra cui , oltre a quelle con gli aerei, memorabili quelle sulla teleferica del lago di Sauris e opponendosi a delle potenti moto da corsa prima a Valinis e più recentemente sulla pista azzurra di Jesolo.