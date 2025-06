Tricolori di ciclismo, a Gorizia trionfo per Conca e delusione per Milan

Delusione per il beniamino di casa Jonathan Milan che sulle strade del Friuli Venezia Giulia non riesce a centrare il trionfo ai Tricolori di ciclismo. Sul traguardo di piazza Vittoria a Gorizia infatti a vincere è il 26enne del team Swatt Club Filippo Conca, che batte in volata dopo 228 chilometri iniziati dal suggestivo salotto di partenza in piazza Unità a Trieste i quattro compagni di fuga Covi, Pesenti, Aleotti e Gaffuri. Settimo posto all’arrivo per Milan, autore nel finale di corsa di una poderosa rimonta personale che però non è bastata per riuscire a raggiungere il quintetto di testa: grandissima ugualmente la prestazione del velocista di Buja, capace di colmare negli ultimi 3 chilometri gran parte dei 40 secondi di distacco sin lì accumulati, arrivando in piazza Vittoria a soli 11 secondi dal nuovo campione italiano.