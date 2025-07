Trionfo di Jonathan Milan, storica vittoria al Tour de France

Il friulano Jonathan Milan ha vinto allo sprint l’ottava tappa del Tour de France, Saint-Mèen le Grand-Laval di 171,4 km.

Il “toro di Buja” ha riconquistato la maglia verde della classifica a punti.

Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader della classifica.

Era dal 27 luglio 2019, con Vincenzo Nibali, che un italiano non vinceva una tappa al Tour. Il digiuno è durato 113 tappe e 2.176 giorni.

“Ancora devo ben capire quello che abbiamo fatto – le sue prime parole dopo la volata vincente – perché quando parti hai sempre dei sogni che vorresti tramutare in conquiste da portare a casa. Oggi eravamo tutti molto preparati, avevamo ben focalizzato quello che dovevamo compiere e ci siamo riusciti tutti, al meglio. Sapevo che dovevo aspettare il più possibile prima di dare vita allo sprint: questo tipo di finali li gradisco in maniera particolare, ma il livello al Tour è elevatissimo. Tuttavia possiamo dire che oggi ci siamo meritati il successo. Questa è una vittoria che significa molto per me, ma dati i sei anni di attesa, anche per l’Italia. La mente però – ha concluso il fuoriclasse friulano – va già a domani, quando ci riproveremo a Chatearoux”.