Triveneto Meeting, altri due azzurri al via: Randazzo e Barontini infiammano Trieste

A neppure due settimane dal “Triveneto Meeting Internazionale” la lista degli atleti iscritti continua ad ampliarsi. A campo Cologna sabato 30 maggio sono attesi due azzurri, che portano ad alzare ulteriormente l’interesse delle gare a cui partecipano. Al via di 100 e 800 metri si presenteranno rispettivamente Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) e Simone Barontini (Fiamme Azzurre). Lo sprinter sfiderà sul rettilineo i favoriti Ferdinand Omanyala, primatista africano con 9’’77 e Bayanda Walaza, argento olimpico della 4×100 col Sudafrica. Il mezzofondista se la vedrà con Camil Tecuceanu (Fiamme Oro) per un derby in salsa nazionale.

CHE SFIDE. L’evento triestino, “Special meeting” inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics, porta altri nomi di spessore. Alla 20esima edizione della gara non poteva mancare uno sprinter azzurro del calibro di Randazzo, classe 1996, campione italiano in carica dei 60 metri piani indoor, con 10’’23 di personale nei 100. Reduce dall’esperienza con la nazionale ai campionati mondiali di staffette in Botswana, a Trieste il siciliano va a caccia di una buona prestazione stimolato dal confronto coi due forti atleti africani. Lunghista di spessore, finalista olimpico a Tokyo 2021, Randazzo se la vedrà anche con Artur Cissè, primatista ivoriano con 9’’93. Lo sprinter africano ha già corso a Trieste nel 2022, chiudendo secondo alle spalle di Filippo Tortu. Negli 800 ecco Barontini, che nel suo curriculum vanta le semifinali ai Giochi di Parigi 2024 e ai mondiali di Budapest del 2023. L’anconetano, classe 1999, ha un personale di 1’44’’34 che punta quest’anno ad abbassare. Con lui e Tecuceanu, bronzo europeo in carica, ci sarà anche il bosniaco Amel Tuka, due volte sul podio mondiale: a Pechino nel 2015 fu bronzo, a Doha nel 2019 argento.

LE ALTRE STELLE. Va ricordato che nelle altre gare si conta già la presenza di atleti di spessore internazionale: nel salto in alto si daranno battaglia le campionesse nazionali Asia Tavernini (Italia, Fiamme Oro) e Lia Apostolovski (Slovenia), nei 100 ostacoli le triestine ai vertici italiani della specialità Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) e Nicla Mosetti (Polisportiva Triveneto) e nel salto in lungo il bronzo dei campionati mondiali indoor di Nanchino 2025 Liam Addock (Australia) .

IL PROGRAMMA. Saranno cinque le prove a invito del Triveneto Meeting: 100 e 800 metri e salto in lungo per gli uomini, 100 ostacoli e salto in alto per le donne. Nel programma anche gare riservate alle categorie giovanili (under 10, 12, 14 e 16), master e paralimpici. La manifestazione, organizzata anche grazie al contributo del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, fa parte come nel 2025 del circuito High Speed League, che prevede la collaborazione di Queen Atletica. Le sfide previste sono i 200 e i 400 metri piani maschili e i 100, 200 e 400 metri piani femminili.

GLI ORARI. Il meeting inizierà alle 15 con i 60 metri piani riservata agli atleti paralimpici. Il clou tra le 17.40 e le 19.10 con le specialità a invito. Gran finale con le gare della High Speed League. Chiusura alle 20.30.

Foto Colombo/Fidal per Barontini e Grana/Fidal per Randazzo