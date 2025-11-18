Trofeo Friuli, la vittoria va a Nicosia e a Trombetta

Il marchio di Agostino Nicosia (Atletica Buja, in foto) e Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) sul “Trofeo Sorella Ramonda”. Sono stati loro i vincitori della classifica maschile e femminile della gara di Reana del Rojale, una corsa su strada di 10,34 chilometri che è coincisa con l’ultima delle dieci prove del Trofeo Friuli, circuito nato quest’anno grazie al Comitato provinciale Fidal di Udine.

Nicosia, già tesserato per l’Atletica Malignani, ha completato la distanza in 34’27’’, precedendo al traguardo il compagno di squadra Fabio Stefanutti (Atletica Buja, 35’08’’) e Paolo Di Bernardo (Prealpi Giulie, 35’43’’). Stefanutti è risultato il più veloce dei corridori iscritti al Trofeo Friuli: nella graduatoria il runner si è messo alle spalle Matteo Monai (Piani di Vas, 36’58’’) e Lorenzo Rigatti (Jalmicco Corse, 37’49’’). Trombetta, invece, già vincitrice della cronoscalata Faedis-Canebola, penultima tappa del Trofeo Friuli, ha battuto Elisa Rovere (Brugnera Friulintagli, 40’39’’) e Mariangela Stringaro (Keep Moving, 41’24’’). Trombetta ha imposto la sua legge anche tra le partecipanti al Trofeo Friuli, con Stringaro seconda e Juliana Driutti terza (Mostro Run, 42’56’’).

Ben organizzata la corsa su strada di Reana del Rojale da parte dell’Asd Libertas Udine di Cristian Gerussi. Ai nastri di partenza si sono presentati complessivamente 211 atleti, di cui 179 iscritti al Trofeo Friuli. I cosiddetti “giornalieri” sono stati 32. Si è così conclusa l’edizione 2025 del circuito podistico, partito lo scorso marzo col “Cross del Ranch” di Bertiolo e che ha visto lo svolgimento di dieci tappe tra la provincia di Udine e di Gorizia. Spazio ora alle premiazioni, che si terranno alle 18 di giovedì 4 dicembre all’Auditorium Centro Balducci di piazza della Chiesa di Zugliano.

Il podio assoluto delle gare. Uomini: 1) Agostino Nicosia (Atletica Buja) 34’27’’; 2) Fabio Stefanutti (Atletica Buja) 35’08’’; 3) Paolo Di Bernardo (Prealpi Giulie) 35’43’’. Donne: 1) Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) 39’40’’; 2) Elisa Rovere (Brugnera Friulintagli) 40’39’’; 3) Mariangela Stringaro (Keep Moving) 41’24’’.

I vincitori delle singole categorie del Trofeo Friuli. Uomini; Seniores: Matteo Monai (Piani di Vas); Sm 35: Michael de Cecco (Triathlon Lignano Sabbiadoro); Sm40: Fabio Stefanutti (Atletica Buja); Sm45: Paolo Kraker (Prealpi Giulie); Sm50: Andrea Del Cet (Libertas Udine); Sm55: Fabrizio Puntel (Atletica Dolce Nord Est); Sm60: Giovanni Pascolo (Libertas Tolmezzo); Sm65: Tiziano Savorgnani (Atletica 2000); Sm70: Maurizio Zamaro (Jalmicco Corse); Sm75: Sandro Urli (Edilmarket Sandrin).

Donne, seniores: Giulia Trombetta (Prealpi Giulie); Sf35: Francesca Patat (Asd Libertas Udine); Sf40: Juliana Driutti (Mostro Run); Sf45: Micaela Bonessi (Keep Moving); Sf50: Mariangela Stringaro (Keep Moving); Sf55: Alessandra Candotti (Keep Moving); Sf60: Francesca Gorassini (Gp Livenza Sacile), Sf65: Beppina Casco (Aquile Friulane).