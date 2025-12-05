Trofeo Friuli, premiazioni per 120 atleti

Buona la prima per il Trofeo Friuli, neonato circuito podistico che si è svolto da marzo a novembre 2025 tra le province di Udine e Gorizia. Il gran finale si è svolto al Centro Balducci di Zugliano, a Pozzuolo, dove si sono svolte le premiazioni dell’annata agonistica. Con la regia del Comitato Provinciale Fidal di Udine, organizzatore della rassegna, sono stati consegnati riconoscimenti a ben 120 atleti: i primi classificati di ogni categoria, chi ha preso parte a tutte e dieci le tappe del programma (sei donne e 25 uomini) e i vincitori assoluti del Trofeo. A imporsi tra i maschi è stato Fabio Stefanutti dell’Atletica Buja, mentre tra le donne ha messo il proprio nome nell’albo d’oro Giulia Trombetta (Prealpi Giulie). Premi anche alle prime dieci società che hanno portato almeno sei atleti a punteggio: a conquistare il successo sia nella categoria femminile, sia in quella maschile è stata la MostroRun di Udine, club fondato nel 2020 sulla spinta di Micaela Bonessi, che ha vinto a livello individuale nella categoria Sf45.

Alla cerimonia di premiazione, oltre al presidente del Comitato provinciale Fidal di Udine Antonio Oblach e il consigliere Massimiliano Pividore, hanno preso parte varie autorità: tra queste, il rappresentante della giunta del Coni Fvg Maria Grazia Perrucci, l’Assessore allo sport del Comune di Udine Chiara Dazzan, il consigliere nazionale Fidal Matteo Redolfi e il presidente del Comitato regionale Fidal Massimo Patriarca. Consegnati riconoscimenti anche agli organizzatori delle singole tappe (Asd Libertas Udine, Bike & Run, Keep Moving, Maratonina Udinese, Nuova Atletica dal Friuli, Jalmicco Corse, Athletic Club Apicilia, Pro Loco Romans per Gruppo Marciatori Gorizia e Atletica Buja). Complessivamente si sono iscritti più di 400 runner. Il Trofeo tornerà anche nel 2026: il Comitato provinciale Fidal di Udine è già al lavoro.

I vincitori assoluti del Trofeo Friuli: Fabio Stefanutti (Atletica Buja), Giulia Trombetta (Prealpi Giulie).

I vincitori delle singole categorie del Trofeo Friuli. Uomini; Seniores: Matteo Monai (Piani di Vas); Sm 35: Michael de Cecco (Triathlon Lignano Sabbiadoro); Sm40: Fabio Stefanutti (Atletica Buja); Sm45: Paolo Kraker (Prealpi Giulie); Sm50: Marco Segrado (Aldo Moro Paluzza); Sm55: Fabrizio Puntel (Atletica Dolce Nord Est); Sm60: Giovanni Pascolo (Libertas Tolmezzo); Sm65: Mario Bulian (Atletica Buja); Sm70: Maurizio Zamaro (Jalmicco Corse); Sm75: Sandro Urli (Edilmarket Sandrin).

Donne, seniores: Giulia Trombetta (Prealpi Giulie); Sf35: Ilaria Buoso (Fiamme Cremisi); Sf40: Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine); Sf45: Micaela Bonessi (Mostrorun); Sf50: Martina Turco (Mostrorun); Sf55: Alessandra Candotti (Keep Moving); Sf60: Francesca Gorassini (Gp Livenza Sacile), Sf65: Nelly Calzi (Trieste Atletica).

Società, vincitrice: Mostrorun (uomini e donne).