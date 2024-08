Il sogno di Alexis Sanchez da ieri è realtà: dopo 13 anni e tanti indizi social comparsi nelle ultime settimane, l’Udinese ha ufficializzato il ritorno del Nino Maravilla nel suo Friuli, la terra che lo aveva accolto nel 2008 per la sua prima avventura nel Vecchio Continente. Già venerdì sera si contavano le ore per l’atteso annuncio e, al termine del netto successo bianconero in Coppa Italia, auspicavano di rivederlo con la maglia dell’Udinese addosso. GUARDA IL VIDEO