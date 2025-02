Udine accoglie la Torcia di Special Olympics per la Community Run

Udine è pronta ad accogliere martedì 25 febbraio 2025 il passaggio della Torcia di Special Olympics per la tappa della Special Olympics COMMUNITY RUN. Alle ore 11, in contemporanea con le altre regioni italiane, atleti con e senza disabilità intellettive arriveranno in Piazza Libertà dopo aver effettuato insieme una corsa simbolica e condivisa di avvicinamento ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno, per la prima volta in Italia, a Torino dall’8 al 15 marzo 2025. Per celebrare questo importante evento sportivo, che prevede il coinvolgimento di 1500 atleti con e senza disabilità intellettive e di 102 delegazioni provenienti da tutto il mondo, il protocollo internazionale prevede il passaggio della torcia di Special Olympics in tutti i capoluoghi di regione. La torcia olimpica arriverà quindi in Piemonte mercoledì 26 febbraio 2025.

A Udine a guidare il gruppo di atleti con in mano la Torcia di Special Olympics sarà Caterina Plet, sciatrice originaria di Aiello del Friuli che, dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio al ginocchio, è recentemente tornata a gareggiare partecipando agli Special Olympics Italia sulle nevi piemontesi di Prali dove ha conquistato due importanti medaglie. Caterina Plet è stata convocata nella squadra azzurra che parteciperà ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino. Accanto a lei ci saranno il testimonial d’eccezione Michele Antonutti di A.P.U., gli atleti Special Olympics e una cinquantina di studenti dell’Istituto Volta di Udine.

Alle ore 11.00 il punto partenza dei Tedofori sarà via Vittorio Veneto che verrà attraversata simbolicamente fino ad arrivare in Piazza Libertà. Qui alle ore 11.20 ci sarà la salita sul piazzale in ghiaia, il giuramento dell’atleta e il saluto delle autorità presenti. Seguirà l’accensione del braciere, tripode olimpico simbolo di fratellanza.

Special Olympics è un movimento mondiale che organizza e promuove sport per atleti con e senza disabilità intellettiva. Tanti sono gli sport praticati in Italia e nel mondo dove il movimento è presente in ben 201 paesi. Special Olympics attraverso lo sport unificato sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità.

“Il Torch Run che annuncia l’arrivo del grande evento dei Mondiali rappresenta un’opportunità unica di sensibilizzazione” – fa sapere il presidente del Comitato Regionale CSEN FVG, Giuliano Clinori -. “L’obiettivo è diffondere un messaggio di inclusione e valorizzazione delle persone con disabilità intellettive contro ogni forma di discriminazione. Persone di ogni età, scuole come l’Istituto Volta di Udine ed associazioni sono state coinvolte come parte attiva di questo movimento”.