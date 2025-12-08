Udinese a caccia di punti contro il Genoa, Poltronissima in diretta dalle 17.15

Siamo al calcio.

L’Udinese, senza gli infortunati Atta e Kamara e con mister Runjaic che sarà in tribuna perché squalificato, affronta questa sera allo Stadio Friuli il Genoa di Daniele De Rossi. I bianconeri, forti della carica dei tifosi che sabato hanno affollato il Bruseschi in occasione dell’allenamento a porte aperte, cercano di bissare il successo ottenuto a Parma. Il Genoa ha bisogno di punti salvezza.

Telefriuli seguirà il match con Poltronissima, in diretta a partire dalle 17.15. Per questa ragione l’edizione serale del nostro telegiornale sarà anticipata alle 16.45.

Dopo Poltronissima, la diretta proseguirà con Bianconero XXL.