Udinese, a rischio l’esordio bis di Sanchez

A tre giorni dalla prima in casa stagionale, cresce l’attesa del popolo friulano per ritrovare dopo 13 anni Alexis Sanchez con la maglia dell’Udinese addosso. La sua ultima apparizione in bianconero al ‘Friuli’ risale al 22 maggio 2011, quando una Udinese da Europa chiudeva uno splendido campionato ospitando il Milan, fresco vincitore dello scudetto. Erano in 35mila, nello stadio ancora da ristrutturare. Saranno invece circa 25 mila, sabato, nel nuovo impianto che si prospetta tutto esaurito per la gara contro la Lazio. A tre giorni dalla sfida, però, si scopre che la presenza del Nino in campo è in dubbio. Prima della trasferta di Bologna, Runjaic aveva rinviato il suo nuovo esordio in bianconero a sabato 24, spiegando che il cileno sta lavorando per ritrovare la brillantezza dei tempi migliori. Sanchez, che si è sempre fatto apprezzare per la grande professionalità, vuole essere al top nel momento del ritorno in campo. Sta lavorando molto e questo pare aver causato qualche intoppo, forse un affaticamento, che mette a rischio la sua disponibilità contro la Lazio. E, da capire, se anche per la sfida casalinga successiva con il Como. Con la prima sosta di campionato alle porte, il problema potrebbe consigliare di adottare la massima cautela e rinviare il suo esordio bis alla trasferta di Parma del prossimo 15 settembre.

Poco dopo le 12,30 è arrivata l’ufficialità dell’infortunio di Alexis Sanchez con il comunicato dell’Udinese che chiarisce che il Nino “ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero“. A questo punto è chiaro che il suo esordio in bianconero è rinviato a data da destinarsi.

