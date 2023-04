Udinese, altro brutto ko. Sottil: “Risultato troppo pesante”

Dopo quello di Bologna, esattamente due settimane fa, l’Udinese ha rimediato un altro 3-0 fuori casa, stavolta all’Olimpico. Sconfitta di rigore per i bianconeri che prima sono andati sotto con il penalty concesso per fallo di mano di Pereyra e poi hanno sprecato, sempre con il capitano, l’occasione per riaprire la gara sbagliando il rigore del 2-1 che avrebbe potuto riaprire il match. A fine partita, il tecnico bianconero a Dazn ha commentato: ” La squadra ha impattato bene la partita. Eravamo aggressivi, giocavamo da dietro, è mancata un po’ di precisione una volta saltata la prima pressione. La squadra è rimasta sempre in partita. Fa arrabbiare il secondo gol, abbiamo perso palla, mancando poi una preventiva. Ho già detto che non dobbiamo scappare, ma accorciare. Poi abbiamo guadagnato un rigore giusto, ma non lo abbiamo realizzato. Se fossimo andati sul 2-1 avremmo riaperto la gara. Il 3-0 mi sembra troppo, per quanto detto dalla gara. Cattiveria agonistica? Siamo mancati nella lettura, nel mestiere, nell’ultima scelta. La mancanza di Beto pesa molto per tanti motivi. E’ mancato lui, è mancata un po’ di rifinitura. Se avessimo realizzato il rigore.. la squadra la vedevo crescere. Sarebbe stata una mezz’ora finale completamente diversa”.

Udinese dall’andamento però troppo altalentante: “Questa squadra lavora sodo, siamo tutti sul pezzo. Quest’anno ci è mancata un po’ di continuità, aggressività. Partite di livello e poi il calo. Ma io che li alleno tutti i giorni vedo applicazione. La proprietà è sempre presente.Il direttore Marino sempre sul pezzo. Non è facile raggiungere l’Europa, ci sono squadre più attrezzate. Ma questa squadra se la può giocare con tutti, anche se non siamo riusciti ad avere la stessa identità in tutte le partite. Ma non posso recriminare nulla ai ragazzi. Thauvin? Ha giocato in un campionato meno intenso della A, qui ci sono situazioni tecnico-tattiche diverse. Ha trovato delle difficoltà di inserimento a livello di intensità, fisicità. Ci darà una mano come ce l’ha data. Ora sto scegliendo la coppia che calza meglio il nostro 3-5-2. Oggi ho scelto Pereyra per dare più equilibrio e dare meno punti di riferimento agli avversari”.

(Foto: archivio)