Udinese, 400 tifosi a Bologna nella prima gara da 90 minuti per Cannavaro

Prima partita intera sulla panchina dell’Udinese per Fabio Cannavaro che, dopo l’esordio al ‘Friuli’ nei 24 minuti del recupero con la Roma, al Dall’Ara si presenta per cercare di conquistare punti fondamentali in chiave salvezza nel difficilissimo match contro il Bologna di Thiago Motta. Sulla carta il pronostico è tutto a favore dei rossoblu.

L’Udinese, reduce da tre sconfitte di fila che l’hanno relegata da sola al terzultimo posto in classifica, a meno tre punti dalle concorrenti più vicine, attraversa il momento più buio della sua stagione. L’unica buona notizia per Cannavaro è il recupero di Nehuen Perez, che contro la Roma si era infortunato alla testa dopo uno scontro con Azmoun e aveva chiesto il cambio. L’argentino sarà quindi regolarmente nei tre di difesa, con Bijol centrale e Kristensen a sinistra. In mediana Cannavaro sembra intenzionato a riproporre i 5, quindi con Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero e Kamara. In attacco Pereyra a supporto di Lucca.

Attenzione particolare tra i bianconeri ai cartellini gialli, visto che sono ben 8 i giocatori in diffida. A seguire la squadra a Bologna ‘solo’ 400 tifosi bianconeri, un numero decisamente inferiore ai mille solitamente presenti nell’impianto rossoblu che stavolta vedrà sugli spalti circa 26mila tifosi.