Il re di UdinJump torna in pedana in Friuli. Luis Zayas tra le stelle della gara maschile

Non c’è due senza tre, si dice. Forse anche per onorare questo detto ha deciso nuovamente di essere in gara in Friuli. Luis Zayas difenderà il titolo di bi-campione di UdinJump Development. L’atleta cubano, classe 1997, sarà uno dei protagonisti della settima edizione del meeting, riservato solo al salto in alto e in programma giovedì 6 febbraio al Pala Indoor Ovidio Bernes di Udine. Nella struttura di Paderno il 27enne caraibico andrà a caccia del terzo successo di fila della gara, a cui prende parte ininterrottamente dal 2021. Prima delle vittorie del 2023 e del 2024, Zayas si era classificato terzo nel 2022 e secondo nel 2021. Vanta un personale di 2,33 al coperto e all’aperto, misura con cui si trova nell’élite internazionale della disciplina. Un aspetto dimostrato anche dal suo rendimento ai campionati mondiali outdoor, in cui si è sempre posizionato tra i primi otto dal 2019 in poi, col picco rappresentato dalla quarta piazza ottenuta nel 2023 a Budapest.

A seguirlo come spettatore ci sarà il più illustre dei saltatori in alto cubani, il detentore del record mondiale all’aperto (2,45) e al coperto (2,43) Javier Sotomayor. Anche quest’anno la leggenda della specialità figurerà tra gli ospiti della rassegna udinese. Amico del compianto Alessandro Talotti, vale a dire l’ideatore di UdinJump Development ed ex altista azzurro, il 57enne nato a Limonar arriverà in Friuli per osservare dal vivo il figlio Jaxier, classe 2008 e a sua volta saltatore in alto. Per quest’ultimo sarà la terza partecipazione di fila alla gara. Con Javier Sotomayor a bordo pedana, Udine potrà vantare nella struttura di Paderno la presenza dei due attuali primatisti mondiali della disciplina: nella gara femminile, come già comunicato in precedenza, gareggerà Yaroslava Mahuchikh, capace nel 2024 di migliorare il record iridato portandolo a 2,10.

Tra le donne, oltre alla fuoriclasse ucraina, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica, all’elenco iscritte si sono aggiunte altre atlete: sono la spagnola Una Stancev e la turca Buse Savaskan. La prima, classe 2002, è tre volte campionessa in carica nazionale all’aperto e due volte al coperto. Vanta un personale di 1,88, primato centrato nel 2024 dopo aver registrato una costante progressione negli ultimi anni. Quella del 2025 sarà per lei la prima presenza a Udine. Savaskan, classe 1999, torna a UdinJump dopo essersi classificata seconda nell’edizione di dodici mesi fa. Campionessa balcanica in carica, ha un primato di 1,92. Nel 2024 è arrivata in finale sia ai campionati Europei di Roma, sia ai Giochi Olimpici di Parigi, classificandosi in entrambi i casi decima. Ha in bacheca sei titoli nazionali (quattro outdoor e due indoor).

Lo spettacolo di UdinJump Develepoment sarà trasmesso in diretta da RaiSport. Chi vorrà essere presente dal vivo potrà prenotare il proprio posto all’indirizzo https://www.udinjump.it/prenota-il-tuo-posto/ – l’ingresso è gratuito.

Credito immagini: Petrussi