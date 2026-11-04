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UdinJump fa il salto: promosso nella serie Silver

La nona edizione del meeting di salto in alto passa nella seconda “categoria” del circuito di World Athletics. Gli atleti in pedana si potranno misurare su un manto appena rifatto con materiali di ultima generazione
Redazione
Autore: Redazione

UdinJump Devolpment sale di categoria. La gara friulana, dedicata al salto in alto, sarà valida nel 2027 per la serie “Silver” del circuito dei meeting indoor di World Athletics. In precedenza l’evento, che si tiene al Palaindoor Ovidio Bernes di Udine, apparteneva alla serie “Bronze”. Una promozione che dà ulteriore lustro alla riunione, ideata dal compianto Alessandro Talotti e che l’anno prossimo avrà luogo mercoledì 3 febbraio. Il passaggio in “Silver” significa, tra i vari aspetti, avere un parterre di maggior lustro. Alla sfida partecipano dodici uomini e altrettante donne.

Le novità per l’edizione 2027, la nona del meeting, non sono finite qui. I saltatori potranno misurarsi su una pista rinovata. Il manto del PalaBernes è stato rifatto con materiali di ultimissima generazione, che potrà garantire performance di alto livello ai concorrenti impegnati in pedana. Un cambio atteso e reso possibile dall’investimento effettuato da parte del Comune di Udine, che annovera UdinJump come uno degli eventi top in programma in città nel corso dell’anno.

“In qualità di presidente di UdinJump Development non posso che esprimere soddisfazione sia per la promozione del meeting nella serie “Silver”, sia per il rifacimento della pista – ha dichiarato il numero uno dell’associazione, Massimo Patriarca -. Nutriamo grandi aspettative per l’edizione del 2027, per la quale stiamo lavorando da mesi. Stiamo entrando nel pieno della fase organizzativa e contiamo di allestire un meeting con un cast di alto livello”. A vincere l’edizione del 2026 sono stati tra gli uomini l’italiano Eugenio Meloni e tra le donne la statunitense Charity Hufnagel.

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