UdinJump, le giovani Ona Bonet e Aitana Alonso le prime iscritte

UdinJump Devolopment ha acceso i motori. Mancano meno di due mesi al meeting di atletica, in programma a Udine mercoledì 4 febbraio 2026 e riservato esclusivamente al salto in alto. E’ entrata nel vivo la fase organizzativa della manifestazione, aperta a uomini e donne e ideata da Alessandro Talotti, compianto saltatore friulano, scomparso nel 2021. La gara, che vede in cabina di regia l’Asd Udin Jump Development col supporto di Asd Libertas Udine, è l’unica italiana al coperto inserita nel calendario del World Athletics Indoor Tour del 2026.

Per l’ottava edizione dell’evento, a volontà dell’organizzazione è di allestire una prova con in pedana saltatori già affermati e, soprattutto, giovani in rampa di lancio e di spessore internazionale. In quest’ultima “famiglia” rientrano le prime due iscritte a UdinJump, che arrivano dalla Spagna. Scenderanno in pedana al PalaBernes Ona Bonet (classe 2006) e Aitana Alonso (classe 2008), specialiste con un personale rispettivamente di 1,90 e 1,86. Entrambe hanno già brillato a livello continentale. La prima, catalana, ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati Europei U20 di Tampere dello scorso 10 agosto (con 1,86), firmando pochi giorni prima (il 27 luglio) il record spagnolo di categoria con 1,90 a Villafranca de los Barros. Campionessa assoluta iberica, nonché campionessa nazionale all’aperto e al coperto U20, Bonet ha già preso parte all’edizione 2025 di UdinJump, quando ha chiuso al settimo posto con 1,76. Alonso, a differenza della connazionale, gareggerà per la prima volta in carriera in Friuli. E’ la campionessa in carica degli Eyof, il Festival Olimpico della Gioventù Europea: l’atleta ha vinto il titolo lo scorso 27 luglio a Skopje, in Macedonia, quando firmò con 1,86 il nuovo record nazionale U18. Nell’occasione cancellò dal libro dei primati spagnoli nientemeno

Nuovi iscritti a UdinJump Development sono attesi entro la fine del 2025, quando verranno comunicate anche iniziative parallele alla gara di salto in alto di Paderno nonché la data della conferenza stampa di presentazione dell’evento.che Ruth Beitia, atleta diventata poi campionessa olimpica nel 2016 a Rio. Alonso, che nel 2026 gareggerà tra le U20, è anche vice-campionessa europea U18 del 2024.

In alto una foto di Diego Petrussi