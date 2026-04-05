Ueb da urlo, Fortitudo Bologna travolta 70-48

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scalpo eccellente per una Ueb da applausi. I cividalesi travolgono infatti grazie ad un ottimo ultimo quarto la Fortitudo Bologna 70-48 al termine di un match equilibrato per buona parte, come testimonia l’assoluto pareggio, 25 a 25, con cui le due squadre sono andate al riposo a metà gara. Poi alla lunga, trascinati anche da un grande pubblico, i padroni di casa sono usciti alla distanza con un parziale devastante di 25-4 negli ultimi dieci minuti. E la soddisfazione a fine match per il gruppo guidato da coach Stefano Pillastrini è tanta.