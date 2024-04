UEB Gesteco capolavoro, 9 vittorie su 9 e ancora un anno di A

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una festa lunga una notte intera, per le vie di Cividale e con più di qualche brindisi. La Gesteco si guadagna con la nona vittoria consecutiva e nona su nove nella seconda fase la permanenza in A2, terza stagione nel secondo massimo campionato italiano per una squadra che quattro anni fa non esisteva. E lo fa con una prova di carattere, dominando Monferrato superando i trenta punti di vantaggio e lasciandosi scappare qualche errore nel finale solo quando il palazzetto, tutto esaurito per l’ennesima volta in stagione, già canta Serie A.

Della partita basta dire poco, se non che Cividale si conferma squadra temibile per tutti, anche per chi ora incontrerà ai playoff. Quei playoff che a dicembre sembravano impossibili e che a febbraio sembravano improbabili, ora invece sono realtà.

Poi è solo festa, grande e lunga, con passerella d’onore per tutti i giocatori, per coach Pillastrini e per il presidente capopopolo Micalich.

Resta una partita della seconda fase, a Vigevano, in un incrocio di storie con Cividale: proprio Vigevano fu l’avversaria battuta in finale per la A2 due anni fa, e domenica entrambe festeggeranno la salvezza. E poi sarà il turno dei playoff, quelli veri. Con una consapevolezza: dovesse essere l’avversario Trapani, Cantù o Torino, Cividale le ha già battute tutte e tre.