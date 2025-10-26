Ueb Gesteco Cividale, che colpo a Mestre: veneti battuti 79-78

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il rientro di Deshawn Freeman giova ad una super Ueb Gesteco Cividale che torna da Mestre con una vittoria che dà punti e morale. I 19 punti dello statunitense, al debutto in campionato dopo aver già vestito la maglia dei ducali in Supercoppa, uniti ai 17 di Lucio Redivo permettono infatti ai ragazzi di coach Stefano Pillastrini di avere la meglio di misura sui padroni di casa al termine di una partita al cardiopalma, tiratissima fino alla fine in cui è risultata decisiva la partenza a razzo degli ospiti capaci di andare a riposo nell’intervallo con un +5 fondamentale per resistere poi al ritorno, nel terzo quarto, di Curry e compagni. Negli ultimi dieci minuti importante il contributo anche di Francesco Ferrari in particolare dalla distanza. E alla sirena esplode la gioia dei cividalesi.

Il successo in questa settima giornata di campionato permette alla Ueb Gesteco di agganciare a quota 6 punti nella pancia della classifica proprio i veneti.