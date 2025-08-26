Una vettura da assoluto per Matteo Duca

Non c’è pilota che, prima poi, non voglia correre con una vettura da assoluto. Matteo Duca raggiunge questo sogno a 37 anni, dopo aver iniziato a gareggiare nel 2010. Il pilota di Udine debutterà su un’auto della classe regina al 38° Rally Piancavallo, in programma venerdì 29 e sabato 30 agosto in provincia di Pordenone. Lo farà su una Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor, team di Manzano, scelto nel 2021 per rappresentare ufficialmente lo Hyundai Rally Team Italia. Alle note ci sarà l’inseparabile Giorgia Tullio. I due, dopo l’esordio al Rally di Majano del 2010, hanno sempre corso assieme, formando da allora anche una coppia nella vita.

“E’ proprio un sogno che si realizza – conferma Duca, che al Piancavallo farà anche il suo esordio agonistico nel 2025 -. Dopo tutte queste stagioni spese in abitacolo, mi sentivo pronto per guidare una vettura più performante rispetto a quello con cui ho corso sinora. Anche Giorgia ha ritenuto fosse arrivato il momento di compiere un passo in avanti. Siamo contenti di aver scelto la Hyundai i20 N Rally2, nonché un team del nostro territorio come Friulmotor. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno permesso di trasformare in realtà questo desiderio. Non vediamo l’ora di correre”. Il Rally Piancavallo a cui Duca e Tullio prenderanno parte sarà valido per il Trofeo Italiano Rally (sesto round) e per la coppa Rally di Quinta zona (terza tappa).

L’equipaggio friulano correrà a Maniago e nella Destra Tagliamento la sua ventinovesima gara. Tra i risultati più importanti ottenuti nel corso della loro carriera, i primi posti di classe Rally4/R2 conquistati nel 2024 al Rally del Friuli Venezia Giulia e al Rally Piancavallo. In entrambe le occasioni i due erano al via su Peugeot 208. Sempre l’anno scorso Duca si è piazzato al sesto posto nella classifica piloti nel campionato Fvg, mentre Tullio ha chiuso in nona posizione nella graduatoria generale dei navigatori (e quarta tra le donne).