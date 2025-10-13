Va a Matteo Monai e Giulia Trombettail cross di Romans d’Isonzo “Mjor a Pit”

Matteo Monai (Piani di Vas) e Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) si sono classificati al primo posto nella decima edizione del “Mjor a Pit”, corsa campestre di Romans d’Isonzo organizzata dalla Pro Loco locale in collaborazione col Gruppo Marciatori Gorizia. La gara valeva come nona tappa del Trofeo Friuli ed è stata disputata in abbinata alla coppa Gorizia. Monai e Trombetta sono stati capaci di chiudere il giro unico di 8,3 km rispettivamente col tempo di 29’06’’ e 31’52’’: per il primo si è trattato del primo successo stagionale nel circuito podistico, mentre la portacolori delle Prealpi Giulie ha infilato la terza vittoria di fila dopo quelle ottenuta alla “Lignano 1,5 k” e alla “Timent Run”. La corsa di Latisana era stata l’ultima prova andata in scena del Trofeo Friuli: l’evento di Reana del Rojale, la corsa su strada “Trofeo Ramonda”, in programma in origine domenica 5 ottobre, era stato rinviata per maltempo. Sarà recuperato domenica 16 novembre.

Tornando alla corsa campestre di Romans d’Isonzo, Monai si è messo alle spalle nella classifica assoluta Valentino Tomada (Atletica Dolce Nord Est), secondo in 29’13’’ e Alessandro Cociani (Fincantieri Wartsila), terzo in 29’39’’. Trombetta ha invece avuto la meglio su Micaela Bonessi della MostroRun, seconda in 33’41’’ e Mariarosa Vultaggio della Fincantieri Wartsila, terza in 33’55’’. Ad essersi classificati sono stati in tutto 218 corridori, di cui 158 facenti parte del Trofeo Friuli. A tal proposito i partecipanti sono stati 163. Prima del recupero del “Trofeo Ramonda” di Reana del Rojale, si terrà quella che in origine sarebbe stata la decima e ultima tappa del circuito, ossia la “Faedis-Canebola” di Faedis. La cronoscalata su strada verrà disputata il 1° novembre (organizzazione a cura dell’Atletica Buja).

Il Trofeo Friuli è un circuito aperto a tutti i podisti che fanno parte delle categorie Fidal assolute e master, i possessori di Run Card e i tesserati degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Fidal.

Il podio assoluto delle gare. Uomini: 1) Matteo Monai (Piani di Vas) 29’06’’; 2) Valentino Tomada (Atletica Dolce Nord Est) 29’13’’; 3) Alessandro Cociani (Fincantieri Wartsila) 29’39’’. Donne: 1) Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) 31’52’’; 2) Micaela Bonessi (MostroRun) 33’41’’ 3) Mariarosa Vultaggio (Fincantieri Wartsila) 33’55’’.

I vincitori delle singole categorie del Trofeo Friuli. Uomini; Seniores: Matteo Monai (Piani di Vas); Sm35: Michael De Cecco (Triathlon Lignano Sabbiadoro); Sm40: Daniele Virgolini (Jalmicco Corse); Sm45: Paolo Krakel (Prealpi Giulie); Sm50: Marco Segrado (Aldo Moro Paluzza); Sm55: Fabrizio Puntel (Atletica Dolce Nordest); Sm60: Giovanni Pascolo (Libertas Tolmezzo); Sm65: Massimo Vuerich (Libertas Udine); Sm70: Maurizio Zamaro (Jalmicco Corse); Sm75: Sereno Molinaro (Atletica Buja).

Donne, seniores: Giulia Trombetta (Prealpi Giulie); Sf35: Ilaria Buoso (Fiamme Cremisi); Sf40: Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine); Sf45: Micaela Bonessi (MostroRun); Sf50: Teresa Nardini (MostroRun); Sf55: Alessandra Candotti (Keep Moving); Sf60: Francesca Gorassini (Gp Livenza Sacile), Sf65: Beppina Casco (Gs Aquile Friulane).